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Десятки неизвестных захватили бизнес-центр в российском городе

Е1: полиция проверяет информацию о рейдерском захвате БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге

Бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге в своем Instagram-аккаунте сообщил о рейдерском захвате тремя десятками неизвестных в ночь на субботу, 5 февраля.

Как отмечается в сообщении, мужчины «нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия и незаконно установили контроль над комнатой охраны и техническими помещениями». Отмечается, что захват БЦ связан с конфликтом между двумя управляющими компаниями: «Аурус» и «Кировская», которые не могут поделить право на владение зданием. Сотрудники УК «Кировская» вызвали полицию.

Как сообщили изданию «Е1» в управлении МВД по российскому городу, информация о рейдерском захвате будет проверена, в случае выявления правонарушений будут приняты меры реагирования в рамках компетенции полиции. Пока же у полиции нет сведений о причинении вреда здоровью или имуществу персонала центра.

Ранее в «Тольяттиазот» рассказали о задержании и.о. гендиректора предприятия Андрея Бобкова. Отмечается, что до задержания Бобков направил в ФСБ и Следственный комитет заявление о попытке компании «Уралхим» совершить рейдерский захват одного из крупнейших в России производителей аммиака и карбамида..

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Марина Совина
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