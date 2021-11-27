В «Тольяттиазот» рассказали о задержании гендиректора предприятия

В «Тольяттиазот» рассказали о задержании и.о. гендиректора предприятия Андрея Бобкова. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на информацию, поступившую от компании.

По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов задержали его накануне собрания акционеров предприятия, которое несколько дней назад инициировал миноритарный акционер компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин. «В настоящее время адвокаты выясняют причины и обстоятельства задержания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до задержания Бобков направил в ФСБ и следственный комитет заявление о попытке «Уралхимом» совершить рейдерский захват предприятия.

«Тольяттиазот» — это один из крупнейших в России производителей аммиака и карбамида. «Уралхим» стал миноритарием «Тольяттиазота» в 2008 году. Известно, что компания передала большую часть своего пакета в «Тольяттиазоте» (9,7 из 9,97 процентов) компании «Химактивинвест», учредителем которой также является Мазепин. Теперь «Химактивинвест», появившийся в 2019 году, владеет 93,723 процентами голосующих акций.