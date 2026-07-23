Главы МИД России и Японии встретились впервые за шесть лет

Глава МИД Японии провел короткий разговор с Лавровым на полях саммита АСЕАН

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги провел короткий разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле. Об этом рассказал глава японского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«Позавчера вечером состоялся гала-ужин, и у меня была возможность коротко обменяться приветствиями с министром иностранных дел Лавровым. [Мы] давние знакомые, и мы поговорили о двусторонних отношениях и региональных вопросах», — сказал дипломат.

Глава японского МИД также указал на необходимость поддерживать рабочие контакты с Москвой, несмотря на существующие разногласия. Он подчеркнул, что дальнейшая политика Японии в отношении России будет определяться, исходя из национальных интересов страны.

По словам депутата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, этот контакт стал первым личным общением глав внешнеполитических ведомств России и Японии за последние шесть лет.

Ранее Лавров на полях саммита АСЕАН провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Уточняется, что встреча продлилась 35 минут.