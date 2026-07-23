Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:30, 23 июля 2026 (обновлено: 11:56, 23 июля 2026)Мир

Главы МИД России и Японии встретились впервые за шесть лет

Глава МИД Японии провел короткий разговор с Лавровым на полях саммита АСЕАН
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги провел короткий разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле. Об этом рассказал глава японского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«Позавчера вечером состоялся гала-ужин, и у меня была возможность коротко обменяться приветствиями с министром иностранных дел Лавровым. [Мы] давние знакомые, и мы поговорили о двусторонних отношениях и региональных вопросах», — сказал дипломат.

Глава японского МИД также указал на необходимость поддерживать рабочие контакты с Москвой, несмотря на существующие разногласия. Он подчеркнул, что дальнейшая политика Японии в отношении России будет определяться, исходя из национальных интересов страны.

По словам депутата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, этот контакт стал первым личным общением глав внешнеполитических ведомств России и Японии за последние шесть лет.

Ранее Лавров на полях саммита АСЕАН провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Уточняется, что встреча продлилась 35 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине заявили о полном прекращении судоходства
    Убыток «Магнитки» вырос
    В «Спартаке» потребовали переиграть матч за Суперкубок России с «Зенитом»
    Бывший глава МИД предрек Украине непростые времена
    В Кремле заявили о положительной динамике в СВО
    В Кремле оценили готовность к переговорам по Украине
    Россиянам назвали проявления требующей обращения к врачу боли в животе
    В ЕС не смогли согласовать ключевое ограничение против России
    ВСУ атаковали свадьбу в российском регионе
    Отец прошедшей в МГУ в девять лет Тепляковой сообщил о десятом ребенке в семье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok