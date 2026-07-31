Пропавшего пятилетнего мальчика нашли в резервуаре с навозом

В Бразилии пятилетний мальчик захлебнулся в резервуаре с навозом

В Бразилии останки пятилетнего Жуана Габриэла Феррейры дус Сантуса нашли недалеко от его дома. Об этом сообщает G1.

Мальчик жил с семьей на территории птицефермы, где работают его родители. 26 июля он вышел в туалет, располагающийся на улице, и не вернулся. Начались поиски.

28 июля пропавшего ребенка нашли в резервуаре с навозом. Сантус лежал в воде, скопившейся на пленке, которой были накрыты органические отходы. Глубина воды составляла около двух метров.

Территория возле резервуара была огорожена, однако в заборе был проем, через который ребенок мог пролезть. Следствие также не исключает криминального сценария. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в штате Вашингтон, США, двое мужчин упали в цистерну с навозом. Их достали, доставили в больницу, но спасти уже не смогли.

