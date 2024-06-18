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14:18, 18 июня 2024Из жизни

Двое мужчин захлебнулись в цистерне с навозом

В США двое мужчин упали в цистерну с навозом и захлебнулись в нем

Фото: PxHere

В штате Вашингтон, США, двое мужчин упали в цистерну с навозом и захлебнулись в экскрементах. Об этом пишет WKTV.

Все случилось на ферме, где работали мужчины. Согласно данным полиции, один из пострадавших потерял сознание и упал в машину, перевозящую навоз, когда пытался достать из цистерны некий провалившийся в нее инструмент. Второй мужчина решил помочь ему, но безуспешно: он тоже упал в навоз.

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Другие работники фермы, увидев произошедшее, позвонили в службу спасения. Мужчин достали из цистерны и доставили в больницу. Однако там их спасти уже не смогли.

Ранее сообщалось, что на севере Италии 46-летний винодел упал в чан с вином, пытаясь спасти коллегу.

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      Юлия Юткина
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