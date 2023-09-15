Винодел захлебнулся в вине

На севере Италии 46-летний винодел утонул в вине, спасая коллегу из чана

В Италии винодел бросился спасать коллегу из чана, упал в вино и захлебнулся. Об этом сообщает Corriere della Sera.

14 сентября на винодельне семьи Чекетто в коммуне Сан-Поло-ди-Пьяве области Венеция 31-летний Альберто Пин отправился чистить винный чан, в котором оставалось несколько сантиметров напитка на дне. При этом мужчина не надел респиратор. Он почти сразу почувствовал себя плохо и потерял сознание из-за паров вина в емкости.

Ему на помощь бросился 46-летний винодел Марко Беттоллини, однако также потерял сознание и упал в остатки вина, как только спустился в чан. Другие сотрудники винодельни вызвали спасателей, которые достали мужчин. Пина отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Беттоллини врачи помочь не смогли.

«Это невероятная боль для всех нас. Они — наши дети и братья. Наши мысли с ними и их семьями. Мы молимся, чтобы Альберто выздоровел как можно скорее», — говорится в обращение Симоне Чекетто от имени семьи.

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