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14:21, 15 сентября 2023Из жизни

Винодел захлебнулся в вине

На севере Италии 46-летний винодел утонул в вине, спасая коллегу из чана

Фото: Marijan Murat / Globallookpress.com

В Италии винодел бросился спасать коллегу из чана, упал в вино и захлебнулся. Об этом сообщает Corriere della Sera.

14 сентября на винодельне семьи Чекетто в коммуне Сан-Поло-ди-Пьяве области Венеция 31-летний Альберто Пин отправился чистить винный чан, в котором оставалось несколько сантиметров напитка на дне. При этом мужчина не надел респиратор. Он почти сразу почувствовал себя плохо и потерял сознание из-за паров вина в емкости.

Ему на помощь бросился 46-летний винодел Марко Беттоллини, однако также потерял сознание и упал в остатки вина, как только спустился в чан. Другие сотрудники винодельни вызвали спасателей, которые достали мужчин. Пина отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Беттоллини врачи помочь не смогли.

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«Это невероятная боль для всех нас. Они — наши дети и братья. Наши мысли с ними и их семьями. Мы молимся, чтобы Альберто выздоровел как можно скорее», — говорится в обращение Симоне Чекетто от имени семьи.

Ранее сообщалось, что владелец итальянской сыроварни, производящей пармезан, попал под завал из сыра. 74-летнего сыровара Кьяппарини придавило сырными головками на его собственном складе в городе Бергамо, Ломбардия.

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    Никита Савин
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