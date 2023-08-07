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18:17, 7 августа 2023Из жизни

Владельца сыроварни раздавило пармезаном

Итальянский сыровар попал под завал из головок сыра

Фото: Valerio Pardi / Shutterstock / Fotodom

Владелец итальянской сыроварни, производящей пармезан, попал под завал из сыра. Об этом сообщает издание The Local.

74-летнего сыровара Кьяппарини придавило сырными головками на его собственном складе в городе Бергамо, Ломбардия. Причиной трагического инцидента стала сломавшаяся полка. Падающий сыр создал эффект домино, целиком обрушив десятки соседних стеллажей. На полу оказались тысячи головок, которые погребли под собой мужчину.

Вызванным на место происшествия спасателям пришлось разбирать завалы сыра руками. По словам пожарного Антонио Дуси, поисковая операция длилась 12 часов. Все надеялись, что Кьяппарини мог выжить, однако спасти сыровара не удалось. Каждая головка твердого сыра Grana Padano весит около 40 килограмм, и мужчину раздавило под их тяжестью.

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Всего на складе хранилось около 25 тысяч головок сыра, а высота полок составляла 10 метров. Полицейские, восстанавливающие картину событий, предположили, что полка сломалась, когда Кьяпаррини проверял зрелость сыра.

Сыроварня Джакомо Кьяппарини производила Grana Padano с 2006 года.

Ранее сообщалось, что офицеры таможенной службы в США обнаружили и изъяли партию начиненного кокаином сыра. Ее попытался провезти на территорию страны 22-летний американец, прибывший из Мексики.

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    Антонина Черташ
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