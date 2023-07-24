Таможенники изъяли партию начиненного кокаином сыра

CNN: мужчина попытался провезти из Мексики в США начиненный кокаином сыр

Офицеры таможенной службы в США обнаружили и изъяли партию начиненного кокаином сыра, которую попытался провезти на территорию страны 22-летний мужчина. Об этом сообщает CNN.

Таможенники остановили на границе штата Техас пикап, который перевозил четыре больших головки сыра из Мексики через пункт пропуска в городе Пресидио. Они заподозрили, что с товаром что-то не так. Рентгеновское сканирование сыра выявило аномалии. При более детальном осмотре оказалось, что внутри спрятаны более восьми килограммов кокаина.

Офицеры конфисковали наркотики и автомобиль. 22-летнего гражданина США, который был за рулем, будут судить за попытку контрабанды.

«Контрабандисты иногда пытаются скрыть запрещенные товары в предметах, которые кажутся невинными. Проведенная офицерами тщательная и всесторонняя проверка помогла предотвратить доставку этой необычной партии наркотиков до места назначения», — сказал директор таможенной и пограничной службы в Пресидио Даниэль Меркадо.

Ранее сообщалось, что у берегов Флориды акулы могли начать есть брошенные в океан наркоторговцами брикеты кокаина. Каждый год на побережье Флориды выносит огромные грузы контрабандного кокаина, а рыбаки из Флорида-Кис часто рассказывают истории о подсевших на наркотик обезумевших акулах, обитающих в этих водах.