Рыбаки рассказали о подсевших на кокаин акулах-наркоманах

NYP: ученые проверили акул у берегов Флориды на зависимость от контрабандного кокаина

У берегов Флориды акулы могли начать есть брошенные в океан наркоторговцами брикеты кокаина. Как сообщает New York Post (NYP), ученые уже изучают эту гипотезу.

Каждый год на побережье Флориды выносит огромные грузы контрабандного кокаина, а рыбаки из Флорида-Кис часто рассказывают истории о подсевших на наркотик обезумевших акулах-наркоманах, обитающих в этих водах. Морской биолог Том Хирд и эколог Трейси Фанара решили проверить, могут ли байки о зависимых от кокаина акулах быть правдой. Результаты их изысканий стали частью серии документальных фильмов Discovery «Кокаиновые акулы».

Сначала Хирд и Фанара совершили несколько глубоководных погружений и заметили несколько акул, которые вели себя странно. Акула-молот, которая обычно избегает людей, устремилась прямо к ученым и плыла наискосок, а не по прямой. На глубине около 18 метров они встретили песчаную акулу, плавающую кругами вокруг невидимого объекта.

В ходе первого эксперимента ученые бросили в воду рядом с искусственными лебедями несколько пакетов, внешне напоминающих кокаиновые брикеты. К их удивлению, акулы проигнорировали лебедей и стали охотиться на брикеты и рвать их, одна особь даже уплыла вместе с поддельным кокаином.

Затем Хирд и Фанара попытались воспроизвести возможный эффект от кокаина, предложив акулам шар из концентрированного рыбного порошка. Это лакомство должно было сработать как триггер для выработки большого количества допамина — примерно так действует на организм человека кокаин. Хищники начали буквально сходить с ума от приманки.

Кажется, мы выяснили, как могут вести себя акулы, если угостить их кокаином. Мы дали то, что можно считать близким по эффекту. Это буквально воспламенило им мозги. Безумие Том Хирд морской биолог

В рамках последнего эксперимента ученые сбросили фальшивые кокаиновые брикеты с самолета, чтобы точнее воспроизвести реальный сценарий, в соответствии с которым действуют наркоторговцы. Разные виды акул почти мгновенно устремились к упавшим пакетам.

Однако полученные результаты не позволяют с уверенностью утверждать, что акулы у побережья Флориды действительно подсели на кокаин. Для подобного поведения хищников может быть множество естественных причин. Чтобы наверняка узнать, появились ли в природе наркозависимые акулы, требуется гораздо больше исследований и экспериментов.

Ранее сообщалось, что в Колумбии военно-морские силы обнаружили дрейфующую подводную лодку с тонной кокаина на борту. Из-за аварии, которая привела к выделению токсичных газов, команда получила фатальное отравление.