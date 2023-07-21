Рыбаки рассказали о подсевших на кокаин акулах-наркоманах
У берегов Флориды акулы могли начать есть брошенные в океан наркоторговцами брикеты кокаина. Как сообщает New York Post (NYP), ученые уже изучают эту гипотезу.
Каждый год на побережье Флориды выносит огромные грузы контрабандного кокаина, а рыбаки из Флорида-Кис часто рассказывают истории о подсевших на наркотик обезумевших акулах-наркоманах, обитающих в этих водах. Морской биолог Том Хирд и эколог Трейси Фанара решили проверить, могут ли байки о зависимых от кокаина акулах быть правдой. Результаты их изысканий стали частью серии документальных фильмов Discovery «Кокаиновые акулы».
Сначала Хирд и Фанара совершили несколько глубоководных погружений и заметили несколько акул, которые вели себя странно. Акула-молот, которая обычно избегает людей, устремилась прямо к ученым и плыла наискосок, а не по прямой. На глубине около 18 метров они встретили песчаную акулу, плавающую кругами вокруг невидимого объекта.
В ходе первого эксперимента ученые бросили в воду рядом с искусственными лебедями несколько пакетов, внешне напоминающих кокаиновые брикеты. К их удивлению, акулы проигнорировали лебедей и стали охотиться на брикеты и рвать их, одна особь даже уплыла вместе с поддельным кокаином.
Затем Хирд и Фанара попытались воспроизвести возможный эффект от кокаина, предложив акулам шар из концентрированного рыбного порошка. Это лакомство должно было сработать как триггер для выработки большого количества допамина — примерно так действует на организм человека кокаин. Хищники начали буквально сходить с ума от приманки.
Кажется, мы выяснили, как могут вести себя акулы, если угостить их кокаином. Мы дали то, что можно считать близким по эффекту. Это буквально воспламенило им мозги. Безумие
В рамках последнего эксперимента ученые сбросили фальшивые кокаиновые брикеты с самолета, чтобы точнее воспроизвести реальный сценарий, в соответствии с которым действуют наркоторговцы. Разные виды акул почти мгновенно устремились к упавшим пакетам.
Однако полученные результаты не позволяют с уверенностью утверждать, что акулы у побережья Флориды действительно подсели на кокаин. Для подобного поведения хищников может быть множество естественных причин. Чтобы наверняка узнать, появились ли в природе наркозависимые акулы, требуется гораздо больше исследований и экспериментов.
Ранее сообщалось, что в Колумбии военно-морские силы обнаружили дрейфующую подводную лодку с тонной кокаина на борту. Из-за аварии, которая привела к выделению токсичных газов, команда получила фатальное отравление.