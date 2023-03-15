Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:28, 15 марта 2023Мир

ВМС Колумбии захватили подводную лодку более чем с тонной кокаина

Fox News: ВМС Колумбии захватили подводную лодку более чем с тонной кокаина

Фото: Reuters

Военно-морские силы Колумбии захватили подводную лодку более чем с тонной кокаина на борту. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на ВМС республики.

Почти 1367 килограммов кокаина на сумму 87 миллионов долларов находились внутри подводной лодки, которая направлялась в Центральную Америку. На судне длиной около 15 метров произошла авария, которая привела к выделению токсичных газов из топлива. Двое подозреваемых погибли, а двое других сильно пострадали.

Ранее партия кокаина весом 8,8 тонны, спрятанная в контейнере с бананами, была перехвачена полицией Эквадора. По словам шефа полиции Фаусто Салинаса, если бы наркотики достигли пункта назначения, с их продажи наркоторговцы могли бы выручить более 330 миллионов долларов. Поскольку Эквадор — один из главных мировых экспортеров бананов, спрятанные в контейнерах с фруктами брикеты с наркотиками не редкость.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
На нефтеперекачивающей станции в Брянской области нашли и обезвредили СВУ
На пляже под Севастополем нашли тело неизвестного без головы и конечностей
В России предложили приостановить договоры о двойном налогообложении с Западом
Metallica купила завод по производству винила
Подтверждена связь между глобальным потеплением и усилением засух
Папа Римский призвал к уважению мест поклонения в Киево-Печерской лавре
В ДНР заявили о контроле около половины Артемовска российскими военными
На востоке России часть пунктов выдачи Wildberries присоединилась к забастовке
В Госдуме сообщили о пропавших из-за несчастного случая военных
В США предложили отказаться от российских реакторов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.