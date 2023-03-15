Fox News: ВМС Колумбии захватили подводную лодку более чем с тонной кокаина

Военно-морские силы Колумбии захватили подводную лодку более чем с тонной кокаина на борту. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на ВМС республики.

Почти 1367 килограммов кокаина на сумму 87 миллионов долларов находились внутри подводной лодки, которая направлялась в Центральную Америку. На судне длиной около 15 метров произошла авария, которая привела к выделению токсичных газов из топлива. Двое подозреваемых погибли, а двое других сильно пострадали.

Ранее партия кокаина весом 8,8 тонны, спрятанная в контейнере с бананами, была перехвачена полицией Эквадора. По словам шефа полиции Фаусто Салинаса, если бы наркотики достигли пункта назначения, с их продажи наркоторговцы могли бы выручить более 330 миллионов долларов. Поскольку Эквадор — один из главных мировых экспортеров бананов, спрятанные в контейнерах с фруктами брикеты с наркотиками не редкость.