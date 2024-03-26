В Москве задержана замглавы ФТС России. В чем ее подозревают?

Замглавы ФТС России Елена Ягодкина задержана по подозрению в коррупции

В Москве задержали заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елену Ягодкину. По данным Telegram-канала «112», она является одной из ключевых фигур отечественной таможенной службы и третьей женщиной в истории российских силовых структур, дослужившейся до звания генерал-полковника.

Ягодкину задержали сразу после окончания заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, в которой она председательствует. В служебном кабинете замглавы ФТС РФ провели обыск, после чего ее доставили на допрос в Следственный комитет (СК).

Замглавы ФТС России проверяют на причастность к коррупции

Генерал-полковника таможенной службы подозревают в ряде коррупционных преступлений.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Как уточнил источник РБК в правоохранительных органах, претензии следственных органов касаются периода с 2011 по 2019 год. В это время Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования (ГУФТДиТР) ФТС.

По словам собеседника издания, у следствия возникли претензии к работе с кодами товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Эти коды имеет любой товар, коды некоторых товаров сложно определить однозначно, а по таможенным платежам есть «развилки» — по одной группе товаров платеж составляет 5 процентов, по другой — 15 процентов, и в этом моменте возникает коррупционная составляющая источник в правоохранительных органах

Источник добавил, что в данном случае также есть ряд эпизодов, касающихся технологического оборудования.

Ягодкина награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени

Согласно информации, размещенной на сайте ФТС России, Елена Ягодкина родилась 20 августа 1975 года в Новосибирске. Там же окончила Новосибирский государственный аграрный университет.

В 1997 году она устроилась на работу в таможенные органы. В период с 1997-го по 2011-й прошла путь от инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни до заместителя начальника управления — начальника Службы федеральных таможенных доходов Центрального таможенного управления ФТС РФ.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Летом 2011 года Ягодкина стала первым заместителем начальника ГУФТДиТР, а зимой 2018-го — возглавила данное управление. В сентябре 2019 года была назначена на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.

Кроме того, Ягодкина награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.