Олешко пожаловался на отсутствие ролей в сказках

Александр Олешко назвал своим главным жанром сказки и призвал снимать его в таком кино

Народный артист России Александр Олешко заявил, что считает сказки «своим» жанром кино. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Актер, известный по ролям в «Папиных дочках» и «Турецком гамбите», признался, что хотел бы чаще сниматься в сказочных проектах. «Я удивлен и обижен, что сказки ко мне невнимательны. Потому что, мне кажется, это абсолютно мой жанр. Я вообще должен сниматься в каждой сказке», — сказал Олешко.

Он также отметил, что продюсерам просто нет дела до того, что он может сделать. «Я настолько гибкий, и мое лицо настолько подходит к разным эпохам, временам, разным задачам», — отметил Александр.

Ранее Александр Олешко рассказал, что работал в подтанцовке у певицы Татьяны Булановой. По словам актера, в 1991 году он впервые появился на телевидении в рамках новогоднего концертного шоу.