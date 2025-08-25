Народный артист России рассказал о работе в подтанцовке у Булановой

Народный артист России Александр Олешко рассказал, что работал в подтанцовке у российской певицы Татьяны Булановой. На это обратил внимание портал «Леди Mail».

По словам актера, в 1991 году он впервые появился на телевидении в рамках новогоднего концертного шоу. «Таня Буланова там пела впервые, а я, будучи 15-летним студентом эстрадно-циркового училища, участвовал в массовке в тогдашней студии "Останкино", сейчас там снимается программа "Время"», — поделился он.

В марте сообщалось, что актеры Александр Олешко и Максим Аверин получили звание народных артистов Российской Федерации.