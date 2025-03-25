Аверин и Олешко получили почетные звания

Александр Олешко и Максим Аверин получили звания народных артистов России

Актеры Александр Олешко и Максим Аверин получили звания народных артистов Российской Федерации. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Член Международного союза деятелей эстрадного искусства Олешко известен ролями в театре и кино, а также в сериале «Папины дочки», где снимался с первых сезонов. В 2018 году актер вошел в труппу Государственного академического театра имени Вахтангова. Аверин прославился благодаря сериалу «Глухарь», где сыграл главную роль. С 2024 года артист служит в Московском театре «Ленком Марка Захарова».

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание народной артистки России актрисе Анне Михалковой.