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20:57, 25 марта 2025Культура

Аверин и Олешко получили почетные звания

Александр Олешко и Максим Аверин получили звания народных артистов России
Ольга Коровина
Александр Олешко

Александр Олешко. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актеры Александр Олешко и Максим Аверин получили звания народных артистов Российской Федерации. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Член Международного союза деятелей эстрадного искусства Олешко известен ролями в театре и кино, а также в сериале «Папины дочки», где снимался с первых сезонов. В 2018 году актер вошел в труппу Государственного академического театра имени Вахтангова. Аверин прославился благодаря сериалу «Глухарь», где сыграл главную роль. С 2024 года артист служит в Московском театре «Ленком Марка Захарова».

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание народной артистки России актрисе Анне Михалковой.

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