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20:43, 25 марта 2025Культура

Путин присвоил звание Анне Михалковой

Актриса Анна Михалкова получила звание народной артистки России
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание народной артистки России актрисе Анне Михалковой. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов Кремля.

Старшая дочь прославленного российского режиссера Никиты Михалкова Анна известна яркими ролями в кино, в том числе в картинах «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и других крупных проектах. В 2023 году Михалкова снялась в ленте «Чувства Анны», многие критики посчитали эту роль ее лучшим актерским перформансом.

Ранее певица Катя Лель получила звание заслуженной артистки России. «Я в невероятном припадке от счастья, не ожидала. Конечно, я об этом мечтала. Безмерно счастлива, что президент оценил мое творчество высоко», — заявила она.

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