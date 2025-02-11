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12:51, 11 февраля 2025Культура

Путин присвоил звание Кате Лель

Певица Катя Лель получила звание заслуженной артистки России
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов Кремля.

Исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других уже имеет звания народной артистки Чечни и народной артистки Кабардино-Балкарии. За время карьеры Лель становилась лауреатом премии «Золотой граммофон» и участницей фестивалей «Песня года» и «Жара». В 2023 году трек «Мой мармеладный» стал трендом у иностранцев в социальной сети TikTok. Тогда пользователи со всего мира одевались в меховые шапки и шубы и танцевали под хит 2004 года.

Ранее стало известно, что Лель записала песню с исполнительницей вирусного хита «Сигма-бой» Betsy.

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