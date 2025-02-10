Исполнительница «Сигма-бой» записала дуэт с известной певицей

Певица Катя Лель записала песню с исполнительницей хита «Сигма-бой» Betsy

Певица Катя Лель, исполнительница хитов «Мой мармеладный» и «Муси-пуси», записала совместный трек со школьницей Betsy (настоящее имя Светлана Чертищева), которая прославилась благодаря вирусной песне «Сигма-бой». Об этом Лель сообщила в своем Telegram-канале.

По словам артистки, певицы решили объединить энергии хита «Сигма-бой», оказавшегося в мировых чартах, и творчества Кати. Кроме того, Лель опубликовала первый отрывок совместного трека.

В 2023 году песня Лель «Мой мармеладный» стала трендом у иностранцев в соцсети TikTok. Тогда пользователи со всего мира одевались в меховые шапки и шубы и танцевали под хит 2004 года. В январе 2025-го трек Betsy и Марии Янковской «Сигма-бой» также стал вирусным в соцсетях, попал в топ-10 чарта Billboard и оказался на четвертой строчке в списке из 100 лучших клипов в YouTube Music Россия.

Ранее стало известно, что центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назвал песню «Сигма-бой» пропагандой.