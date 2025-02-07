На Украине назвали прославившуюся на весь мир российскую песню пропагандой

В СНБО Украины назвали песню «Сигма-бой» пропагандой России

Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назвал прославившуюся на весь мир российскую песню «Сигма-бой», которую исполняют 12-летние Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская, пропагандой. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

В Центре по борьбе с дезинформацией Украины указали на то, что песня стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, «захватив внимание молодежи по всему миру». «Россия уже давно использует музыку как инструмент "soft power", закрепляя через нее свои нарративы и культурное влияние», — говорится в сообщении.

В конце января официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала примером клинической русофобии призывы запретить песню «Сигма-бой» в Евросоюзе.