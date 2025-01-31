МИД России отреагировал на критику песни «Сигма-бой»

Мария Захарова назвала клинической русофобией требование запретить «Сигма-бой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала примером клинической русофобии призывы запретить песню «Сигма-бой» в Евросоюзе. Об этом она заявила в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, инициатива европейских политиков является безумием, а вместо этого в ЕС могли бы обсудить реальные проблемы.

«Можно запретить солнце, которое светит над Россией, наказать воду, которая омывает берега России. Есть просто русофобия, а есть ее клиническая стадия. Это безумие. Вместо того, чтобы обсуждать, как помочь голодающим, обсуждают вот этот бред», — сообщила она.

Таким образом представитель МИД РФ отреагировала на слова депутата Европарламента Нэлы Риль, которая призвала запретить песню российских школьниц Betsy и Марии Янковской «Сигма-бой», ставшую мировым хитом. По мнению Риль, трек пропагандирует патриархальные и пророссийские взгляды на мир.

Ранее стало известно, что создателя завирусившегося хита «Сигма-бой» Михаила Чертищева обвинили в плагиате у известного диджея.