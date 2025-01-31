Автора хита «Сигма-бой» обвинили в плагиате

Mash: Создателя хита «Сигма-бой» Михаила Чертищева обвинили в плагиате

Диджей Виталий Лазарев (Dj Lavitas) обвинил в плагиате создателя вирусного трека «Сигма-бой» Михаила Чертищева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Лазарев заявил, что Чертищев вдохновился его аранжировкой, созданной в 2015 году. Виталий рассказал, что узнал о песне «Сигма-бой» всего несколько дней назад и вспомнил трек с похожим звучанием из собственного творчества. По мнению диджея, создатель хита украл его музыку, лишь немного ее изменив.

Mash уточняет, что Чертищев опроверг заявление Dj Lavitas и предположил, что артист таким образом пытается привлечь к себе внимание за чужой счет. Автор «Сигма-боя» также предложил Лазареву обратиться в суд.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что депутаты Государственной Думы всерьез обсуждают российский трек «Сигма-бой». Сообщалось, что Генпрокуратура проверит песню, которую исполняют 11-летняя Betsy и 12-летняя Мария Янковская, на сексуализацию детей.