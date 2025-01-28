Мизулина отреагировала на критику трека «Сигма-бой»

Екатерина Мизулина удивилась обсуждениям трека «Сигма-бой» в Госдуме

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что депутаты Государственной Думы всерьез обсуждают российский трек «Сигма-бой». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Песню "Сигма-бой" уже всерьез обсуждают депутаты Госдумы, даже руководители фракций. Как будто других проблем в стране нет», — отметила Екатерина.

Мизулина также предположила, что о вирусном треке быстро забудут. По ее словам, песня уже раздражает многих представителей молодежи.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверит популярный трек «Сигма-бой», который исполняют 11-летняя Betsy и 12-летняя Мария Янковская, на сексуализацию детей. В то же время депутат Европарламента призвала запретить песню за пропаганду патриархальных и пророссийских взглядов на мир.