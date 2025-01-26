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17:26, 26 января 2025Мир

В Европе захотели запретить российский хит «Сигма-бой»

Депутат Европарламента Риль призвала запретить песню «Сигма-бой»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: freepik / Freepik

Немецкий политик, учитель, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль в ходе заседания 17 декабря 2024 года, призвала запретить российский хит «Сигма-бой».

Необходимость запрета песни Риль объяснила тем, что «сигма-бой» представляет собой вирусную русскую фразу, которая передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир, которые через соцсети проникают в популярный дискурс. «Министр культуры Украины указал мне на то, что Россия нацелена на книги и музеи, а также на украинский язык, музыку и современных украинских инфлюенсеров», — заявила депутат Европарламента. Она добавила что с такими «тонкими проникновениями и фальсификациями» необходимо бороться и призвала ЕС призвать запрет трека.

В декабре стало известно, что клип рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и DJ Smash на песню «Новая Волна» запретили для распространения на территории РФ.

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