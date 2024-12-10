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14:49, 10 декабря 2024Культура

Клип Моргенштерна и DJ Smash запретили

Суд запретил к показу в России клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна»
Андрей Шеньшаков

Клип рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и DJ Smash на песню «Новая Волна» запретили для распространения на территории России. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Колпинский суд обратил внимание на сцену в церкви, где, по сюжету, папа Римский, которого играет Алишер (настоящее имя рэпера), собирает верующих на богослужение в момент апокалипсиса. По словам Лебедевой, эксперты разобрали клип по кадрам. Сам музыкант получил повестку в суд, но на заседание не явился.

«В клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ролике показано, как рэпер в образе главы католической церкви раздевается в храме, принимает таблетку, а прихожане целуются.

Ранее стало известно, что клип артситов Паши Техника и Славы КПСС удалили с российских площадок за пропаганду ЛГБТ.

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