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09:38, 27 января 2025Культура

Авторов хита «Сигма-бой» обвинили в сексуализации детей

Mash: Генпрокуратура проверит вирусный трек «Сигма-бой» на сексуализацию детей
Ольга Коровина

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура проведет проверку трека «Сигма-бой», который исполняют 11-летняя Betsy и 12-летняя Мария Янковская, из-за, как утверждается, откровенных танцев школьниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, активисты движения «Сорок сороков» обратились в Генеральную прокуратуру России из-за клипа на вирусную песню и откровенных танцев исполнительниц, которым еще не исполнилось 18 лет. Общественники просят внести изменения в закон об информации и запретить сексуализацию детей.

Ранее депутат Европарламента Нэла Риль призвала запретить песню «Сигма-бой». По ее мнению, «сигма-бой» представляет собой вирусную русскую фразу, которая пропагандирует патриархальные и пророссийские взгляды на мир.

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