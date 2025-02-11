Катя Лель рассказала о припадке от получения почетного звания

Певица Катя Лель заявила, что счастлива получить звание заслуженной артистки РФ

Певица Катя Лель призналась, что получить звание заслуженной артистки Российской Федерации было ее заветной мечтой. Об этом артистка заявила 360.ru.

Комментируя указ президента страны Владимира Путина о присуждении ей почетного звания, Лель призналась, что поначалу была в припадке от счастья.

«Я в невероятном припадке от счастья, не ожидала. Теперь все звонят, поздравляют. Конечно, я об этом мечтала. Безмерно счастлива, что президент оценил мое творчество высоко. И благодарна за любовь каждого слушателя», — сказала Катя.

Ранее стало известно, что певица Катя Лель получила звание заслуженной артистки России.