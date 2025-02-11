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15:41, 11 февраля 2025Культура

Катя Лель рассказала о припадке от получения почетного звания

Певица Катя Лель заявила, что счастлива получить звание заслуженной артистки РФ
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певица Катя Лель призналась, что получить звание заслуженной артистки Российской Федерации было ее заветной мечтой. Об этом артистка заявила 360.ru.

Комментируя указ президента страны Владимира Путина о присуждении ей почетного звания, Лель призналась, что поначалу была в припадке от счастья.

«Я в невероятном припадке от счастья, не ожидала. Теперь все звонят, поздравляют. Конечно, я об этом мечтала. Безмерно счастлива, что президент оценил мое творчество высоко. И благодарна за любовь каждого слушателя», — сказала Катя.

Ранее стало известно, что певица Катя Лель получила звание заслуженной артистки России.

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