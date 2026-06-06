Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:20, 6 июня 2026Экономика

Посол Азербайджана заявил о нереализованном потенциале торговли с Россией

Посол Азербайджана Мустафаев: Торговый потенциал Москвы и Баку не реализован до конца
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый
Рынок в Баку

Рынок в Баку. Фото: Only Fabrizio / Shutterstock / Fotodom

Торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Баку успешно развивается, но в целом не соответствует потенциалам и возможностям экономик двух стран. Об этом посол Азербайджана Рахман Сагиб оглы Мустафаев рассказал в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам дипломата, в 2025 году Россия стала третьим торговым партнером Азербайджана после Италии и Турции и основным рынком для экспорта ненефтяной продукции Баку с долей более 32 процентов. Мустафаев назвал эту тенденцию позитивной.

«В то же время по итогам пяти месяцев текущего года зафиксировано сокращение объема взаимной торговли по сравнению с показателем такого же периода 2025 года», — уточнил он.

Мустафаев заявил, что для увеличения объема товарооборота и качественного улучшения его структуры крайне важно эффективно использовать транзитные возможности Азербайджана, прежде всего маршрут Север — Юг.

Он также отметил, что позитивную роль в активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами может сыграть активное участие российских компаний в инвестиционных проектах в Алятской свободной экономической зоне и Сумгайытской промышленной зоне, а также на освобожденных территориях Азербайджана.

Ранее Мустафаев оценил шансы Европы отказаться от азербайджанских нефти и газа. По его словам, роль Азербайджана в регионе и для Европейского континента будет только расти как в части поставок традиционных и возобновляемых источников энергии, так и в сфере их транзита через новые энергетические коридоры

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День четвертый. Что происходит на главном экономическом форуме в заключительный день?

    Ненад Попович

    Сербский министр раскрыл значение долгосрочного соглашения с Россией

    На ПМЭФ анонсировали правовую трансформацию медиарынка под влиянием генеративного ИИ

    В Сербии раскрыли планы по сотрудничеству с ЕАЭС

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Советник Путина назвал письмо Зеленского президенту России двумя словами

    «Хочу поблагодарить себя». Россиянка Андреева выиграла «Ролан Гаррос», став самой юной чемпионкой турнира за последние десятилетия

    В Германии резко высказались о канцлере Мерце

    Завербованного ВСУ через TikTok колумбийца задержали в аэропорту с наркотиками

    Сербский министр раскрыл значение долгосрочного соглашения с Россией

    АвтоВАЗ сообщил о планах по локализации машин SKM

    Очевидцы рассказали об атаке дронов на Кронштадт

    Андреева возглавит рейтинг WTA после победы на «Ролан Гаррос»

    Немецким депутатам оказалось очень легко заработать пенсию обычных граждан

    Десятки россиян невольно оказались в Чечне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok