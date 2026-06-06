Посол Азербайджана заявил о нереализованном потенциале торговли с Россией

Посол Азербайджана Мустафаев: Торговый потенциал Москвы и Баку не реализован до конца

Торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Баку успешно развивается, но в целом не соответствует потенциалам и возможностям экономик двух стран. Об этом посол Азербайджана Рахман Сагиб оглы Мустафаев рассказал в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам дипломата, в 2025 году Россия стала третьим торговым партнером Азербайджана после Италии и Турции и основным рынком для экспорта ненефтяной продукции Баку с долей более 32 процентов. Мустафаев назвал эту тенденцию позитивной.

«В то же время по итогам пяти месяцев текущего года зафиксировано сокращение объема взаимной торговли по сравнению с показателем такого же периода 2025 года», — уточнил он.

Мустафаев заявил, что для увеличения объема товарооборота и качественного улучшения его структуры крайне важно эффективно использовать транзитные возможности Азербайджана, прежде всего маршрут Север — Юг.

Он также отметил, что позитивную роль в активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами может сыграть активное участие российских компаний в инвестиционных проектах в Алятской свободной экономической зоне и Сумгайытской промышленной зоне, а также на освобожденных территориях Азербайджана.

Ранее Мустафаев оценил шансы Европы отказаться от азербайджанских нефти и газа. По его словам, роль Азербайджана в регионе и для Европейского континента будет только расти как в части поставок традиционных и возобновляемых источников энергии, так и в сфере их транзита через новые энергетические коридоры