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11:46, 6 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Посол Азербайджана оценил шансы Европы отказаться от нефти и газа

Посол Азербайджана Мустафаев: Европа останется зависимой от нефти и газа еще десятилетия
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый
Рахман Мустафаев

Рахман Мустафаев. Фото: Валентин Егоршин / Фонд Росконгресс

Энергетический переход не может произойти в одночасье: нефть и газ будут востребованы странами мира, в том числе странами-членами Европейского союза (ЕС) в течение нескольких десятилетий переходного периода. Об этом посол Азербайджана Рахман Сагиб оглы Мустафаев рассказал в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя перспективы отказа Европы от азербайджанских энергоресурсов.

«Это подтверждают и прогнозы Международного экономического агентства (МЭА) — к 2040 году доля нефти и газа в энергобалансе стран ЕС будет по-прежнему очень высокой и составит 35 процентов и 25-26 процентов, в то время как в 2024 году она составляла соответственно 37 и 20 процентов», — отметил он.

По его словам, Баку будет соблюдать свои обязательства по долгосрочным контрактам по поставкам нефти и газа в 16 европейских стран, включая 10 стран-членов ЕС, увеличивать объемы и расширять географию.

«Роль Азербайджана в регионе и для Европейского континента будет только расти как в части поставок традиционных и возобновляемых источников энергии, так и в сфере их транзита через новые энергетические коридоры», — заключил он.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, являющийся одним из основных брюссельских пропагандистов отказа от российских газа и нефти, призвал европейцев меньше ездить и летать на фоне энергетического кризиса.

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