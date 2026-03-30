23:13, 30 марта 2026

Европейцев призвали меньше ездить и летать на фоне энергокризиса

Марина Совина (ночной редактор)

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен призвал европейцев меньше ездить и летать на фоне энергетического кризиса, пишет Politico.

Отмечается, что Европа готовится к длительным перебоям в поставках энергоносителей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Йоргенсен заявил, что правительствам стран следует рассмотреть «добровольные меры по экономии спроса (…) с особым вниманием к транспортному сектору».

Во вторник, 31 марта, европейские министры энергетики проведут экстренное совещание для обсуждения путей решения энергетического кризиса.

Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис предупредил, что темпы роста экономики Евросоюза могут заметно замедлиться из-за последствий войны в Иране.

