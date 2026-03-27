Экономике Евросоюза спрогнозировали проблемы из-за войны в Иране

Домбровскис: Война в Иране может привести к замедлению роста экономики Евросоюза

Темпы роста экономики Евросоюза (ЕС) могут заметно замедлиться из-за последствий войны в Иране. Об этом заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис, его слова приводит Reuters.

В случае затягивания войны в Иране, предупредил он, темпы роста экономики ЕС замедлятся на 0,6 процентного пункта (п.п.) в сравнении с осенним прогнозом. Та же динамика будет и в следующем году, констатировал Домбровскис. «Негативные последствия для экономического роста ЕС будут значительными», — резюмировал еврокомиссар.

При таком раскладе регион, с большой долей вероятности, столкнется со стагфляцией на фоне одновременного ускорения инфляции, добавил он. Впрочем, даже в случае скорого восстановления экспорта энергоресурсов с Ближнего Востока, заключил он, рост экономики ЕС замедлится на 0,4 п.п. в сравнении с осенним прогнозом.

Главными рисками для европейского региона эксперты называли стремительное удорожание ключевых видов энергоресурсов (нефти, природного и сжиженного природного газа). Все это может привести к затяжному падению объемов промышленного производства в ключевых странах ЕС, таких как Германия и Италия, отмечало агентство Bloomberg.