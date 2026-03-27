Война в Иране ударила по ведущим европейским странам

Bloomberg: В ФРГ и Италии снижают прогнозы по производству из-за войны в Иране

Ведущие европейские страны начали ощущать на себе негативные последствия кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Масштабные перебои с поставками энергоресурсов из охваченного войной региона привели к стремительному росту цен на нефть и сжиженный природный газ. Котировки природного газа на крупнейшем в Европе нидерландском хабе TTF в конце второй декады марта достигли максимальных с конца 2022 года 850 долларов за тысячу кубометров.

От топливного кризиса страдают в первую очередь энергоемкие отрасли экономики Евросоюза (ЕС), отметил глава отдела экономических исследований банка Barclays Кристиан Келлер. Однако в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке с негативными последствиями столкнутся и другие секторы. Следствием этого станет рост цен на выпускаемую продукции для конечных потребителей, констатировал эксперт.

Нарушение судоходства в Ормузском проливе, отмечает агентство, привело к снижению прогнозов по объемам производства в Германии и Италии, входящих в число ведущих экономик региона. В ФРГ из-за перебоев с поставками ближневосточных энергоресурсов объемы выпуска на крупнейшем в стране химзаводе компании SKW Stickstoffwerke Piesteritz. Объемы производства на предприятии упали до технического минимума в 85 процентов. Еще один местный химгигант — компания Evonik также не сможет избежать косвенных негативных последствий войны в Иране, заключил главный исполнительный директор Кристиан Кульманн.

Впрочем, как отмечал в своей статье экономический обозреватель Bloomberg Лионель Лоран, нынешний энергокризис в Европе пока еще не дотягивает до масштабов топливного коллапса, случившегося в конце 2022 года, после начала боевых действий на Украине. Газовые котировки в регионе значительно уступают значениям, фиксировавшимся на TTF более трех лет назад. Европейские страны, констатировал он, не настолько сильно зависят от поставок энергоресурсов с Ближнего Востока, как от российских нефти и газа до 2022 года.