10:33, 19 марта 2026Экономика

Стоимость газа в Европе стремительно взлетела

Газ в Европе подорожал 19 марта на 30 %
Дмитрий Воронин

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Биржевые цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года взлетели 19 марта до 850 долларов за тысячу кубометров. Об этом со ссылкой на данные лондонской биржи ICE сообщает ТАСС. Отмечается, что с начала дня котировки выросли более чем на 30 процентов.

Стоимость энергоресурсов стремительно растет на фоне усиления эскалации на Ближнем Востоке, где стороны перешли к ударам по ключевым месторождениям. Индекс японского рынка акций отреагировал на новое обострение обвалом, мировые цены на нефть достигают 115 долларов за баррель марки Brent.

Как отмечает спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, Европе нелегко будет справиться с ценами на газ, которые окажутся «как минимум на 100 процентов выше, чем ожидалось ранее», в то время как Брюсселю «потребуется время, чтобы неизбежно начать выпрашивать дополнительные объемы российского газа».

В Еврокомиссии в начале иранского конфликта отделывались пространными заявлениями по поводу влияния остановки поставок с Ближнего Востока на цены, но затем стали признавать возможность серьезного удара по европейской экономике.

