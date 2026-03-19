10:15, 19 марта 2026Экономика

Усиление эскалации на Ближнем Востоке обвалило японский рынок акций

Японский фондовый индекс Nikkei упал 19 марта на 3,57 %
Дмитрий Воронин

Фото: Han Myung-Gu / Getty Images

Усиление эскалации на Ближнем Востоке, в рамках которого начали наноситься удары по крупнейшим газовым месторождениям региона, привело к обвалу на японском рынке. По данным Investing, индекс Nikkei снизился в ходе торгов 19 марта на 3,57 процента, до 53 266,5 пункта.

Израиль накануне ударил по иранскому «Южному Парсу», сделав это якобы без ведома американцев. Тегеран в ответ атаковал производство СПГ в Катаре. Также в Иране требуют от арабских стран компенсации за ущерб от действий со стороны США, предпринимаемых с их территорий.

Япония сильно зависит от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, который с началом конфликта фактически перекрыт Ираном. Фондовый рынок дальневосточной страны чутко реагирует на связанные с этим события. Токио тем временем уже пришлось распечатать свои стратегические запасы нефти, которые могут дать стране возможность продержаться без закупок в течение полугода.

