Арабские страны пришли в ярость из-за одного действия США

08:21, 19 марта 2026

WSJ: Арабские страны были в ярости на США из-за атак по иранскому Южному Парсу
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Арабские правительства были в ярости из-за израильских ударов по объектам иранского газового месторождения «Южный Парс» и неспособности США предотвратить эти атаки. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, арабские страны активно лоббировали администрацию президента США Дональда Трампа с целью прекращения американских и израильских ударов по иранской энергетической инфраструктуре, и теперь «чувствуют, что на них нацелились».

«Нанесение Израилем ударов по объектам, связанным с иранским полигоном "Южный Парс", являющимся продолжением катарского полигона "Северный", — это опасный и безответственный шаг на фоне нынешней военной эскалации в регионе», — заявил советник премьер-министра Катара Маджед Аль Ансари.

Ранее Трамп заявил, что США готовы уничтожить «Южный Парс», если Иран нанесет удар по Катару. По его словам, в ином случае Вашингтон нанесет удар невиданной ранее мощи по этому месторождению, даже если Израиль будет выступать против.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

