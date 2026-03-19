Трамп пригрозил мощным ударом по одной стране

Трамп: США нанесет мощный удар по Ирану, если Тегеран атакует Катар

США готовы уничтожить иранское нефтяное месторождение «Южный Парс», если Тегеран нанесет удар по Катару. С таким предупреждением в социальной сети Truth Social выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Больше никаких атак не будет совершено Израилем в отношении этого чрезвычайно важного и ценного месторождения, "Южный Парс", если только Иран не примет неразумного решения атаковать очень невиновную сторону — в данном случае Катар», — пригрозил президент США.

По его словам, в ином случае Вашингтон нанесет удар невиданной ранее мощи по этому месторождению, даже если Израиль будет выступать против.

Ранее Иран заявил, что США и Израиль ударили по его нефтяному месторождению.