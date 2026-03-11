Одна из ведущих экономик мира распечатает запасы нефти

Reuters: Япония решила распечатать национальные стратегические запасы нефти

Япония 16 марта распечатает национальные стратегические запасы нефти. Об этом заявила премьер-министр этой азиатской страны Санаэ Такаити. Ее процитировало Reuters.

Причиной принятого решения стала сложная ситуация с поставками этого углеводорода из стран Персидского залива в связи с блокадой Ормузского пролива. Результатом такого развития событий стал резкий скачок цен на топливо в Японии.

Как подчеркнула Такаити, сначала будут распечатаны частные резервы и часть государственных. Первых должно хватить на 15 дней, а вторых — на месяц. Общий объем запасов позволит Японии продержаться 254 дня.

Ранее, 9 марта, генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара уверял, что правительство не располагает сведениями о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке напрямую сказывается на ситуации с энергоресурсами для страны, и пока не собирается расконсервировать нефтяную кубышку.