Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:08, 9 марта 2026Экономика

В Японии высказались о возможности расконсервации запасов нефти

Кихара: Япония пока не принимала решение распечатывать запасы нефти
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Правительство Японии не располагает сведениями о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке напрямую влияет на ситуацию с энергоресурсами для страны, и пока не рассматривает вопрос о расконсервации стратегических резервов нефти. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара, передает ТАСС.

При этом генсек японского правительства воздержался от комментариев о том, как нынешний резкий рост цен на нефть может отразиться на экономике страны.

Япония импортирует более 90 процентов нефти с Ближнего Востока, причем значительная часть поставок проходит через Ормузский пролив. Доля ближневосточного сжиженного природного газа в японском импорте составляет около 10 процентов. При этом страна располагает стратегическими запасами нефти на 254 дня, а запасов СПГ — примерно на три недели.

9 марта цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года превысила 115 долларов за баррель впервые с 29 июня 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Америка пожалеет». Что известно о новом верховном лидере Ирана и как к нему относятся в США?

    Вступление Финляндии в НАТО назвали худшим решением в истории страны

    Россиянам напомнили о длинных выходных в мае и июне

    Бывшего замдиректора «Калашникова» арестовали

    Названы возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана

    Выступавшая за СССР лыжница сравнила уровень жизни в России и Швеции

    Биолог предупредила о скрытой опасности в лейке душа

    Во Франции Зеленского назвали политическим трупом

    На Западе забили тревогу из-за планов Трампа в Иране

    В Японии высказались о возможности расконсервации запасов нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok