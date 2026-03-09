В Японии высказались о возможности расконсервации запасов нефти

Кихара: Япония пока не принимала решение распечатывать запасы нефти

Правительство Японии не располагает сведениями о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке напрямую влияет на ситуацию с энергоресурсами для страны, и пока не рассматривает вопрос о расконсервации стратегических резервов нефти. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара, передает ТАСС.

При этом генсек японского правительства воздержался от комментариев о том, как нынешний резкий рост цен на нефть может отразиться на экономике страны.

Япония импортирует более 90 процентов нефти с Ближнего Востока, причем значительная часть поставок проходит через Ормузский пролив. Доля ближневосточного сжиженного природного газа в японском импорте составляет около 10 процентов. При этом страна располагает стратегическими запасами нефти на 254 дня, а запасов СПГ — примерно на три недели.

9 марта цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года превысила 115 долларов за баррель впервые с 29 июня 2022 года.