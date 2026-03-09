Цена на нефть Brent продолжила бить рекорды

Цена на нефть Brent превысила $115 за баррель впервые с июня 2022 года

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года превысила 115 долларов за баррель впервые с 29 июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные TradingView.

Около 02:00 по московскому времени стоимость барреля сырья пробила отметку в 108 долларов. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался о преимуществе России на фоне сильного подорожания нефти.

До этого Financial Times писала, что стоимость барреля «черного золота» пробила отметку в 100 долларов впервые за четыре года в связи с сокращением добычи ресурса странами Ближнего Востока — крупнейшими производителями на рынке, а также блокировки нефти в Персидском заливе.