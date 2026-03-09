Дмитриев высказался о преимуществе России на фоне сильного подорожания нефти

Дмитриев: Нефть выше $100, и голос России в мировой экономике звучит еще громче

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Telegram-канале высказался о преимуществе России на фоне сильного подорожания нефти.

«Нефть выше 100 долларов — и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче», — отметил политик.

По его словам, реальность «вновь берет свое — игнорировать Россию невозможно».

Дмитриев подчеркнул, что Россия — системообразующий поставщик энергии, без которого невозможны ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста.

В ночь на 9 марта цена на нефть марки Brent превысила 108 долларов за баррель из-за войны с Ираном.