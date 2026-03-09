Цена на нефть Brent превысила 108 долларов за баррель

Цена на нефть Brent превысила $108 за баррель из-за войны с Ираном

Цена на нефть марки Brent превысила 108 долларов за баррель из-за войны с Ираном. Об этом свидетельствуют данные TradingView.

До этого Financial Times писала, что стоимость барреля «черного золота» пробила отметку в 100 долларов впервые за четыре года в связи с сокращением добычи ресурса странами Ближнего Востока — крупнейшими производителями на рынке, а также блокировки нефти в Персидском заливе.

До этого стало известно, что цены на АЗС в США поднялись до рекордного с сентября 2024 года уровня. Фьючерсы на бензин подорожали на 27 процентов — они могут показать самый значительный недельный рост с марта 2022 года.