Экономика
01:52, 9 марта 2026

Цена на нефть Brent превысила 108 долларов за баррель

Юлия Мискевич
Фото: Edgar Su / Reuters

Цена на нефть марки Brent превысила 108 долларов за баррель из-за войны с Ираном. Об этом свидетельствуют данные TradingView.

До этого Financial Times писала, что стоимость барреля «черного золота» пробила отметку в 100 долларов впервые за четыре года в связи с сокращением добычи ресурса странами Ближнего Востока — крупнейшими производителями на рынке, а также блокировки нефти в Персидском заливе.

До этого стало известно, что цены на АЗС в США поднялись до рекордного с сентября 2024 года уровня. Фьючерсы на бензин подорожали на 27 процентов — они могут показать самый значительный недельный рост с марта 2022 года.

