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21:29, 15 июня 2026Бывший СССР

Военкоры указали на ошибку украинских СМИ в сообщениях об ударе по Киеву

«РВ»: Украинские СМИ в сюжетах об ударах по Киеву показали БПЛА Fire Point
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Украинские СМИ в сюжетах об ударах Вооруженных сил (ВС) России по Киеву показали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Fire Point. На это указал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Киевская газета опубликовала репортаж с результатами поражения киностудии, где в центре фото хорошо видны сложенные крылья дронов-камикадзе FP-1/2, которыми ВСУ атакуют Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позднее СМИ заметили этот момент и удалили публикацию, однако снимки и скриншоты разошлись по Сети.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла высокоточные удары возмездия по Украине за предыдущие атаки Киева. В ведомстве отметили, что пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве после удара произошел из-за украинской ракеты Patriot.

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