Военкоры указали на ошибку украинских СМИ в сообщениях об ударе по Киеву

Украинские СМИ в сюжетах об ударах Вооруженных сил (ВС) России по Киеву показали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Fire Point. На это указал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
«Киевская газета опубликовала репортаж с результатами поражения киностудии, где в центре фото хорошо видны сложенные крылья дронов-камикадзе FP-1/2, которыми ВСУ атакуют Россию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что позднее СМИ заметили этот момент и удалили публикацию, однако снимки и скриншоты разошлись по Сети.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла высокоточные удары возмездия по Украине за предыдущие атаки Киева. В ведомстве отметили, что пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве после удара произошел из-за украинской ракеты Patriot.