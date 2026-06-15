Впервые с 90-х на юбилей московского вора в законе нагрянули оперативники

В Москве впервые со времен 90-х пресечена встреча воров в законе на юбилее авторитета

В Москве впервые со времен 1990-х годов пресечена встреча воров в законе на юбилее одного из их авторитетов. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, речь идет о юбилее авторитетного вора в законе Сурена Тавадова, известного как Сурен Андижанский. Он — любимец Деда Хасана и последний вор, «коронованный» до конфликта на большой сходке в Лужниках, утверждает автор публикации.

Сейчас Тавадов пригласил друзей и родственников отметить свой юбилей в ресторан «Новорижская застава». Поздравить юбиляра приехали и два «титулованных» вора — Вагиф и Торчик. Именно это и стало основанием для приезда на праздник оперативников Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России.

По информации «Прайм Крайм», этот случай пресечения встречи воров в законе — третий. Первый раз правоохранители нагрянули в 1992 году в мотель «Солнечный», где проводилась встреча воров в законе с участием «Росписи» у Шурика Захара, второй — в 1995 году в гостинице «Украина» у Рамаза Дзнеладзе.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Коми приговорил к 12 годам лишения свободы вора в законе Василия Бочека, назначенного «смотрящим» за Сыктывкаром.

