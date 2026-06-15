Ставленник вора в законе Пичуги признан смотрящим

Верховный суд Коми приговорил к 12 годам смотрящего за Сыктывкаром Бочека

Верховный суд Республики Коми приговорил к 12 годам лишения свободы вора в законе Василия Бочека, назначенного «смотрящим» за Сыктывкаром. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Осужденный признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательствах и мошенничестве. С него взыскано почти два миллиона рублей в пользу потерпевшего.

Суд установил, что Бочек, известный в криминальных кругах как Боча, был ставленником вора в законе Юрия Пичугина (Пичуга). С апреля 2021-го до февраля 2025 года он был «смотрящим» за Сыктывкаром, исправительными учреждениями города и Сыктывдинским районом республики. Бочек контролировал соблюдение воровских правил, обычаев и традиций, решал возникающие вопросы в преступном мире, занимался пополнением «воровского общака».

Также он вымогал деньги у местных жителей под угрозой применения насилия.

Ранее этот же суд вынес приговор «смотрящему» за Коми Гейдару Абдурагимову.