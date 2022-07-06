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«Смотрящего» по Коми отправили под суд за руководство преступным сообществом

«Смотрящий» по Республике Коми Гейдар Абдурагимов пойдет под суд за руководство ОПС
Гейдар Абдурагимов

Гейдар Абдурагимов. Кадр: БНК / YouTube

Верховный суд Республики Коми рассмотрит дело 52-летнего жителя Сыктывкара, обвиняемого в руководстве преступным сообществом, вымогательствах и мошенничестве. Об этом в среду, 6 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фигурантом дела является Гейдар Абдурагимов, как уточняет «Комиинформ».

Он, по данным следствия, распространял преступную идеологию и контролировал распределение средств из воровского общака. Кроме того, авторитет занимался урегулированием споров между местными предпринимателями и, угрожая насилием, требовал у одного из них один миллион рублей.

Также «смотрящий» вымогал у бывшего осужденного более миллиона рублей за конфискованные судом средства из общака. Помимо этого, он приказал сломать руку другому заключенному за нарушение правил расходования воровских денег.

Абдурагимов не признал свою вину.

Он был назначен «смотрящим» по Коми в 2017 году после того, как его предшественника задержали правоохранители.

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Екатерина Власова
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