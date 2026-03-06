Реклама

Экономика
13:58, 6 марта 2026Экономика

Цены на заправках в США взлетели

Bloomberg: Цены на АЗС в США поднялись до рекордного с сентября 2024-го уровня
Вячеслав Агапов

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Цены на АЗС в США поднялись до рекордного с сентября 2024 года уровня. О взлетевшей стоимости топлива сообщает Bloomberg.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая привела к сбоям в логистике топлива, розничная цена бензина в США выросла до 3,32 доллара за галлон. Фьючерсы на бензин подорожали на 27 процентов и могут показать самый значительный недельный рост с марта 2022 года.

Президент США Дональд Трамп часто говорил о снижении цен на бензин, рассуждая об американском энергетическом доминировании, но текущая стоимость топлива — самая высокая за все время его президентства. Белый дом пытается снизить давление на цены, в том числе смягчив ограничения на покупку нефти из России для Индии. В то же время Трамп, который ранее на этой неделе обещал наладить страхование поставок углеводородов по доступным ценам и обеспечить при необходимости их военно-морское сопровождение, теперь заявляет, что его не беспокоит начавшийся в США рост цен на бензин.

Азиатские нефтеперерабатывающие предприятия оказались отрезаны от критически важных поставок нефти, которые обычно идут через Ормузский пролив, из-за чего некоторые из них рассматривают возможность сокращения производства топлива. Китай уже поручил крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям приостановить экспорт дизтоплива и бензина.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил, что если конфликт с Ираном продолжится, все поставщики энергоресурсов в Персидском заливе, скорее всего, будут вынуждены приостановить экспорт в течение нескольких недель. Причина — сложности в навигацией через Ормузский пролив, взлетевшая стоимость морского страхования, а также подорожавший фрахт судов. Кроме того, Катар, который на этой неделе остановил работу завода по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане после атаки иранских беспилотников, не сможет возобновить масштабную добычу природного газа до полного прекращения боевых действий.

