03:58, 6 марта 2026Экономика

США разрешили Индии закупать нефть России с танкеров

Юлия Мискевич
Фото: Amr Alfiky / Reuters

Министерство финансов США выдало 30-дневную лицензию, позволяющую Индии приобретать российскую нефть, которая уже находится в морских танкерах. Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщил глава ведомства Скотт Бессент.

По словам министра, решение принято для поддержания стабильности мирового энергетического рынка на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Временное послабление позволит увеличить предложение сырья, пока ситуация в ближневосточном регионе остается напряженной.

При этом глава Минфина США подчеркнул, что мера носит краткосрочный характер и распространяется исключительно на сырье, которое уже загружено в танкеры и находится в море. В ведомстве считают, что это ограничение не позволит России получить существенную финансовую выгоду от таких сделок.

Стоимость нефти марки Brent подскакивала 5 марта до 85 долларов за баррель, вплотную приближаясь к максимуму за год.

