Рост цен на нефть резко усилился

Нефть марки Brent подорожала 5 марта до $85 за баррель

Стоимость нефти марки Brent подскакивала 5 марта до 85 долларов за баррель, вплотную приближаясь к максимуму за год, свидетельствуют данные Investing. Рост цен в ходе торгов в четверг резко усилился — к моменту написания материала показатель поднимался на 4,07 процента, до 84,71 доллара за баррель.

Цены толкает вверх сохраняющаяся неопределенность относительно возможности ближневосточных поставщиков экспортировать углеводороды на фоне фактического перекрытия Ормузского пролива Ираном. Также, как сообщает Reuters, только за сегодня несколько танкеров подверглись атакам в водах Персидского залива. Все это говорит о том, что как и отмечали представители судоходной отрасли, заявления президента США Дональда Трампа о доступном страховании и военно-морском сопровождении судоходства сейчас не способны стабилизировать ситуацию.

Российская нефть марки Urals на фоне роста мировых цен достигла максимальных с октября 2025 года 53 долларов за баррель.

Тем временем в Японии, которая обычно закупает 90 процентов своей нефти у стран Ближнего Востока, начали обсуждать вынужденное открытие доступа НПЗ к стратегическим национальным запасам, а Китай, также получающий значительную часть углеводородов через Ормузский пролив, ухудшил прогноз роста экономика в 2026 году.