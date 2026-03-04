Гарантии Трампа для судоходства в Персидском заливе назвали частичным решением

Bloomberg: Гарантии Трампа для судоходства не решат проблему поставок полностью

Заявления президента США Дональда Трампа о решении сделать доступной стоимость страховых гарантий для экспорта энергоносителей из Персидского залива и о возможности военно-морского сопровождения танкеров не решают полностью проблему, связанную с обстановкой в регионе на фоне боевых действий и перекрытием Ираном Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на представителей судоходной отрасли, которые «рассматривают это в лучшем случае как частичное решение», пишет Bloomberg.

Соответствующие высказывания Трампа прозвучали в условиях когда из-за невозможности провозить сырье через пролив производители не могут экспортировать продукцию, хранилища на многих нефтеперерабатывающих заводах Персидского залива быстро заполняются, а крупнейшие в мире страховщики начали отказываться от работы с военными рисками, напоминает агентство.

В свою очередь аналитики RBC Capital Markets подчеркнули, что, хотя слова главы США и снизили цены на нефть после их резкого взлета, есть сомнения в том, насколько тщательно была спланирована реализация заявленных шагов. «Ключевой вопрос будет заключаться в том, достаточно ли военно-морских сил для сопровождения судов», — говорится также в их записке. Авторы отмечают, что для тщательной реализации предложений «потребуется время, которого нет ни у производителей, ни у потребителей».

«Главное, о чем думают судовладельцы, — это реальный риск убытков», — подчеркнул, партнер юридической фирмы Kennedys Law Карнан Тирупати специализирующийся на сырьевых товарах, судоходстве и страховании. По его словам, «никто не будет заниматься этим бизнесом, если риск убытков слишком высок».

Ирак тем временем уже начал сокращать добычу, а Саудовская Аравия ищет альтернативные пути экспорта углеводородов. Фьючерс на нефть марки Brent вернулся в среду к росту, прибавляя к моменту написания материала 3,11 процента, до 83,93 доллара за баррель.