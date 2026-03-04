Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:15, 4 марта 2026Экономика

Гарантии Трампа для судоходства в Персидском заливе назвали частичным решением

Bloomberg: Гарантии Трампа для судоходства не решат проблему поставок полностью
Дмитрий Воронин

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа о решении сделать доступной стоимость страховых гарантий для экспорта энергоносителей из Персидского залива и о возможности военно-морского сопровождения танкеров не решают полностью проблему, связанную с обстановкой в регионе на фоне боевых действий и перекрытием Ираном Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на представителей судоходной отрасли, которые «рассматривают это в лучшем случае как частичное решение», пишет Bloomberg.

Соответствующие высказывания Трампа прозвучали в условиях когда из-за невозможности провозить сырье через пролив производители не могут экспортировать продукцию, хранилища на многих нефтеперерабатывающих заводах Персидского залива быстро заполняются, а крупнейшие в мире страховщики начали отказываться от работы с военными рисками, напоминает агентство.

В свою очередь аналитики RBC Capital Markets подчеркнули, что, хотя слова главы США и снизили цены на нефть после их резкого взлета, есть сомнения в том, насколько тщательно была спланирована реализация заявленных шагов. «Ключевой вопрос будет заключаться в том, достаточно ли военно-морских сил для сопровождения судов», — говорится также в их записке. Авторы отмечают, что для тщательной реализации предложений «потребуется время, которого нет ни у производителей, ни у потребителей».

Материалы по теме:
Высшее руководство Ирана убито. Как Тегеран решил ответить на операцию США и Израиля?
Высшее руководство Ирана убито.Как Тегеран решил ответить на операцию США и Израиля?
2 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота.Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

«Главное, о чем думают судовладельцы, — это реальный риск убытков», — подчеркнул, партнер юридической фирмы Kennedys Law Карнан Тирупати специализирующийся на сырьевых товарах, судоходстве и страховании. По его словам, «никто не будет заниматься этим бизнесом, если риск убытков слишком высок».

Ирак тем временем уже начал сокращать добычу, а Саудовская Аравия ищет альтернативные пути экспорта углеводородов. Фьючерс на нефть марки Brent вернулся в среду к росту, прибавляя к моменту написания материала 3,11 процента, до 83,93 доллара за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    Россиянам назвали необычный способ борьбы с головной болью

    Жители страны БРИКС останутся без газа для приготовления пищи

    Натурализованный американец Уайлд оценил решение Вонн участвовать в ОИ с тяжелой травмой

    Москва выдвинула требование к участникам конфликта на Ближнем Востоке

    В семье исчезнувшего российского подростка раскрыли затруднявшую поиски деталь

    Любителей сладостей предупредили о риске развития 13 видов рака

    В последствиях конфликта на Ближнем Востоке увидели позитив для российской нефти

    Конфликт на Ближнем Востоке обойдется турбизнесу России в десятки миллиардов рублей

    Иран обвинил Трампа в предательстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok