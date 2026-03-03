Реклама

Экономика
17:37, 3 марта 2026

Добыча нефти на одном из крупнейших месторождений в мире прекратилась

Shafaq News: Ирак остановил добычу нефти на месторождении Румайла
Кирилл Луцюк

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Власти Ирака полностью остановили добычу нефти на одном из крупнейших в мире месторождений Румайла. Об этом сообщило агентство Shafaq News со ссылкой на местные источники.

Решение было принято из перебоев в экспорте, которые в свою очередь, были вызваны продолжающимися военными действиями в регионе и заполнением имеющихся хранилищ.

Отмечается, что в настоящее время подразделения иракской армии при поддержке бронетехники были развернуты в районе Аль-Зубайр, к западу от Басры, для обеспечения безопасности нефтяных месторождений и других важных объектов на фоне эскалации напряженности между США, Израилем и Ираном.

До этого, американская компания Gulf Keystone Petroleum в качестве меры предосторожности приостановила работу на нефтяном месторождении Шайкан в иракском Курдистане. Аналогичные меры приняли Dana Gas и DNO.

Ранее был опубликован прогноз, согласно которому именно Ирак станет первой из ближневосточных стран, которые прекратят добычу нефти из-за нехватки хранилищ и танкеров, готовых ее транспортировать.

