Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:05, 3 марта 2026Экономика

Назван крайний срок открытия Ормузского пролива

Bloomberg: У США есть лишь несколько дней на разблокировку Ормузского пролива
Кирилл Луцюк

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Успех США в войне против Ирана во многом будет зависеть от того, смогут ли американские военные оперативно разблокировать судоходство по Ормузскому проливу. Такое предположение сделал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

По его мнению, для того, чтобы выполнить эту задачу, у Пентагона есть лишь несколько дней, а не недель. Дело в том, что речь идет о маршруте, по которому проходит около 20 процентов мирового объема сырой нефти. Однако емкости соответствующих хранилищ в странах Персидского залива ограничены и добыча углеводорода в регионе будет продолжаться, пока есть танкеры, готовые принимать эту продукцию. Как только они будут заполнены, придется перенаправить нефть на береговые хранилища, число которых также ограничено. Это означает, что в какой-то момент добычу нефти придется замедлить. Вероятнее всего, что первым это сделает Ирак.

По мнению Бласа, власти США прекрасно понимают, что разблокировать пролив нужно как можно быстрее. Не исключено, что танкерам, идущим через пролив, придется предоставить военный эскорт. Последний раз до такого доходило в середине 1980-х годов.

Материалы по теме:
«Ему нужен триумф» Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
«Ему нужен триумф»Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
2 марта 2026
«Наша цель — новый миропорядок» Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России?
«Наша цель — новый миропорядок»Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России?
3 ноября 2025

По мнению аналитика Фредди Густаво Веласкес Роблеса, блокада Ормузского пролива привела к критическому дисбалансу ценообразования на рынке нефти, структура глобальной энергетической безопасности потерпела крах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Президент Литвы ударился головой

    Раскрыта дальность российских «Ланцетов»

    Названа цена продажи Рижского вокзала в Москве

    Уехавшая в США российская блогерша пожаловалась на американские школы

    На Украине приготовились к наступлению России на Днепропетровск

    Москву предупредили о нашествии вредителей

    Назван крайний срок открытия Ормузского пролива

    Момент землетрясения в Сочи сняли на видео

    Суд определил судьбу российского рэпера Face

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok