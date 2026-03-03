Назван крайний срок открытия Ормузского пролива

Bloomberg: У США есть лишь несколько дней на разблокировку Ормузского пролива

Успех США в войне против Ирана во многом будет зависеть от того, смогут ли американские военные оперативно разблокировать судоходство по Ормузскому проливу. Такое предположение сделал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

По его мнению, для того, чтобы выполнить эту задачу, у Пентагона есть лишь несколько дней, а не недель. Дело в том, что речь идет о маршруте, по которому проходит около 20 процентов мирового объема сырой нефти. Однако емкости соответствующих хранилищ в странах Персидского залива ограничены и добыча углеводорода в регионе будет продолжаться, пока есть танкеры, готовые принимать эту продукцию. Как только они будут заполнены, придется перенаправить нефть на береговые хранилища, число которых также ограничено. Это означает, что в какой-то момент добычу нефти придется замедлить. Вероятнее всего, что первым это сделает Ирак.

По мнению Бласа, власти США прекрасно понимают, что разблокировать пролив нужно как можно быстрее. Не исключено, что танкерам, идущим через пролив, придется предоставить военный эскорт. Последний раз до такого доходило в середине 1980-х годов.

По мнению аналитика Фредди Густаво Веласкес Роблеса, блокада Ормузского пролива привела к критическому дисбалансу ценообразования на рынке нефти, структура глобальной энергетической безопасности потерпела крах.