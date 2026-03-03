С ценами на нефть сложилась критическая ситуация

Аналитик Веласкес Роблес: Весной 2026 года нефть будет стоить 95-115 долларов

Блокада Ормузского пролива обернулась критическим дисбалансом ценообразования на рынке нефти. Об этом заявил аналитик в области энергетического суверенитета и промышленных рынков Фредди Густаво Веласкес Роблес. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке стал признаком окончательного фиаско структуры всемирной энергетической безопасности. Следствием этого должен стать пересмотр архитектуры снабжения в контексте регионального стратегического выживания. Речь идет о том, что в настоящее время тарифы на фрахт стали гиперволатильными. Из-за проблем с проходом через Ормузский пролив танкерам приходится огибать Африку в районе мыса Доброй Надежды. В итоге транзит увеличивается на 10-15 дней, а значит, растут расходы. Например, страхование к настоящему моменту дошло до 20 процентов от стоимости груза. Результатом этого становится усиливающийся инфляционный пресс на нефтеперерабатывающие заводы и конечного потребителя.

По мнению эксперта, базовый сценарий на период с марта по май 2026 года предполагает, что нефть марки Brent будет стоить 95–115 долларов.

По словам замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, сегодня пока нет оснований рассуждать о выгоде, которую могла бы извлечь Россия из перекрытия Ормузского пролива. Он напомнил, что речь идет о краткосрочной ситуации.